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Міноборони досі розшукує зниклого в АТО військового

П'ятниця, 30 березня 2018, 10:42

Досі тривають пошуки військовослужбовця, який зник з військової частини у зоні проведення антитерористичної операції 29 березня.

Про це повідомив речник Міністерства оборони полковник Дмитро Гуцуляк, передає "Укрінформ".

"Розшукові заходи ще тривають", - сказав він.

Інші деталі зникнення не повідомляються.

Як повідомлялося, 29 березня в одному з військових підрозділів сил антитерористичної операції зник військовослужбець.

Українська правда
Теми: АТОМіноборони
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