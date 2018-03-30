Міноборони досі розшукує зниклого в АТО військового
П'ятниця, 30 березня 2018, 10:42
Досі тривають пошуки військовослужбовця, який зник з військової частини у зоні проведення антитерористичної операції 29 березня.
Про це повідомив речник Міністерства оборони полковник Дмитро Гуцуляк, передає "Укрінформ".
"Розшукові заходи ще тривають", - сказав він.
Інші деталі зникнення не повідомляються.
Як повідомлялося, 29 березня в одному з військових підрозділів сил антитерористичної операції зник військовослужбець.
Українська правда