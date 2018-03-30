Минобороны до сих пор разыскивает пропавшего в АТО военного

До сих пор продолжаются поиски военнослужащего, который пропал из воинской части в зоне проведения антитеррористической операции 29 марта.

Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства обороны полковник Дмитрий Гуцуляк, передает "Укринформ".

"Поисковые мероприятия еще продолжаются", - сказал он.

Другие детали исчезновения не сообщаются.

Как сообщалось, 29 марта в одном из военных подразделений сил антитеррористической операции исчез военнослужащий.