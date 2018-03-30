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У Києві вибухнув автомобіль: поранено чоловіка

П'ятниця, 30 березня 2018, 10:51

Близько 5 ранку на вулиці Якуба Коласа у Києві вибухнув автомобіль "Рендж Ровер", у результаті чого його власник отримав поранення ніг.

Про це повідомляє прес-служба столичної поліції.

Відзначається, що машина спершу загорілася. Вибух пролунав під час гасіння.

"Коли власник до приїзду пожежних самостійно гасив автомобіль, він відкрив капот, після чого стався вибух. Потерпілий отримав поранення та був госпіталізований до лікарні", - йдеться в повідомленні. 

 

На місце пригоди прибули патрульні та слідчо-оперативна група територіального управління поліції, вибухотехніки.

З місця події вилучили залишки частин від запалу.

Поліція опитує ймовірних свідків.

"Подія належним чином зареєстрована. Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження", - підсумували у прес-службі.

Українська правда
Теми: Київвибух
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