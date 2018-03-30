В Киеве взорвался автомобиль: ранен мужчина

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Пятница, 30 марта 2018, 10:51

Около 5 утра на улице Якуба Коласа в Киеве взорвался автомобиль "Рендж Ровер", в результате чего его владелец получил ранения ног.

Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

Отмечается, что машина сначала загорелась. Взрыв прогремел во время тушения.

"Когда владелец до приезда пожарных самостоятельно тушил автомобиль, он открыл капот, после чего произошел взрыв. Пострадавший получил ранения и был госпитализирован в больницу", - говорится в сообщении. 

 

На место происшествия прибыли патрульные и следственно-оперативная группа территориального управления полиции, взрывотехники.

С места происшествия изъяли остатки частей от запала.

Полиция опрашивает возможных свидетелей.

"Событие должным образом зарегистрировано. Решается вопрос об открытии уголовного производства", - подытожили в пресс-службе.

Украинская правда
Темы: Киев взрыв
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