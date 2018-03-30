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ОБСЄ планує відкрити патрульні бази в ОРДО і на кордоні з Росією

П'ятниця, 30 березня 2018, 11:02

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ планує відкрити нові передові патрульні бази в містах на території окупованих районів Донецької області, в тому числі біля кордону з Росією.

Про це на брифінгу заявив перший заступник глави СММ ОБСЄ в Україні Олександр Хуг, передає "Інтерфакс-Україна".

"Ми плануємо відкривати нові передові патрульні бази в двох районах поблизу лінії зіткнення, наприклад в Докучаєвську, там, де нам надають підтримку збройні формування", - сказав він.

"Але ми також плануємо відкрити передові патрульні бази поблизу неконтрольованих ділянок кордону з Російською Федерацією в таких населених пунктах, як Новоазовськ і Амвросіївка", - додав Хуг.

При цьому він уточнив, що з приводу цих двох населених пунктів ОБСЄ до цих пір не отримала однозначної відповіді від бойовиків Донецька про те, чи готові вони надати місії відповідну підтримку для відкриття там передових баз.

"Збройні формування самі просять, щоб місія висвітлювала повну картину, але якщо вони не надають нам повний доступ, то про яку повноту картини може йти мова?" - зазначив представник місії.

Хуг висловив надію, що "шляхом діалогу кількість таких інцидентів знизиться".

Українська правда

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Теми: ОБСЄОРДЛОДНРРосія
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