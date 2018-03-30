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Черги по закордонні паспорти зберігаються, є новий спосіб поскаржитися

П'ятниця, 30 березня 2018, 11:28

Міграційна служба запровадила нову форму звернення для громадяни, які не отримали своєчасно закордонний паспорт.

Клопотання щодо оформлення закордонного паспорта можуть подати ті, хто ніяк не отримає закордонний паспорт через "технічну неспроможність виробника персоналізувати закордонні паспорти в умовах підвищеного попиту", інформує відомство.

"З початку 2018 року в Україні було оформлено та виготовлено близько 1,4 млн закордонних паспортів. Проте у черзі на персоналізацію на поліграфкомбінаті "Україна" досі залишається близько 675 тисяч документів", – зазначає Міграційна служба.

 

"Якщо строк видачі документа минув і паспорт не персоналізовано на поліграфкомбінаті "Україна", міграційна служба направляє звернення підприємству-виробнику для подальшого розгляду", – зазначається у повідомленні.

Міграційна служба нагадує, що "будь-які пропозиції від будь-яких посередників щодо надання послуг з "прискорення" оформлення закордонних паспортів є незаконними.

Інформацію про таких "посередників" міграційна служба передає до Нацполіції.

Олена Рощенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: паспортМіграційна служба
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