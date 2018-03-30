Очереди за загранпаспортами сохраняются, есть новый способ пожаловаться

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Пятница, 30 марта 2018, 11:28

Миграционная служба ввела новую форму обращения для граждан, которые не получили своевременно загранпаспорт.

Ходатайство относительно оформления загранпаспорта могут подать те, кто никак не получит загранпаспорт из-за "технической неспособности производителя персонализировать загранпаспорта в условиях повышенного спроса", информирует ведомство.

"С начала 2018 года в Украине было оформлено и изготовлено порядка 1,4 млн заграничных паспортов. Однако в очереди на персонализацию на полиграфкомбинате "Украина" до сих пор остается около 675 тысяч документов", – отмечает Миграционная служба.

 



"Если срок выдачи документа истек и паспорт не персонализирован на полиграфкомбинате "Украина", миграционная служба направляет обращение предприятию-производителю для дальнейшего рассмотрения", – отмечается в сообщении.

Миграционная служба напоминает, что "любые предложения от каких-то посредников на предоставление услуг по "ускорению" оформления загранпаспортов являются незаконными.

Информацию о таких "посредниках" миграционная служба передает в Нацполицию.

Темы: паспорт Миграционная служба
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