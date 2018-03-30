Юлія Скрипаль почала самостійно їсти і пити – ЗМІ

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П'ятниця, 30 березня 2018, 11:32

Дочка колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля Юлія, яка прийшла до свідомості після отруєння в Солсбері, почала самостійно їсти та пити.

Про це повідомляє Sky News.

За даними телеканалу, Юлія Скрипаль "почала їсти та пити в лікарні".

Напередодні лікарі в госпіталі Солсері повідомили, що Юлія Скрипаль добре відреагувала на лікування, але продовжує отримувати експертну клінічну допомогу 24 години на добу.

Лікарі офіційно підтвердили, що Юлія Скрипаль вже не перебуває в критичному стані і її здоров’я "швидко покращується". Її батько залишається в критичному, але стабільному стані.

Британська влада вважає, що Юлія Скрипаль може дати цінні свідчення у розслідуванні отруєння її та її батька.

Юлію Скрипаль разом з батьком отруїли в британському місті Солсбері нервово-паралітичною речовиною "Новічок" 4 березня, з тих пір вони обоє перебувають у лікарні.

Європейська правда

Теми: Росія Британія скандал
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