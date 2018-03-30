Юлия Скрипаль начала самостоятельно есть и пить – СМИ

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Пятница, 30 марта 2018, 11:32

Дочь бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля Юлия, которая пришла в сознание после отравления в Солсбери, начала самостоятельно есть и пить.

Об этом сообщает Sky News.

По данным телеканала, Юлия Скрипаль "начала есть и пить в больнице".

Накануне врачи в госпитале Солсери сообщили, что Юлия Скрипаль хорошо отреагировала на лечение, но продолжает получать экспертную клиническую помощь 24 часа в сутки.

Врачи официально подтвердили, что Юлия Скрипаль уже не находится в критическом состоянии и ее здоровье "быстро улучшается". Ее отец остается в критическом, но стабильном состоянии.

Британские власти считают, что Юлия Скрипач может дать ценные показания в расследовании отравления ее и ее отца.

Юлию Скрипаль вместе с отцом отравили в британском городе Солсбери нервно-паралитическим веществом "Новичок" 4 марта, с тех пор они оба находятся в больнице.

Европейская правда

Темы: Росcия Британия скандал
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