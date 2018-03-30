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У Державного бюро розслідувань з'явилося приміщення

П'ятниця, 30 березня 2018, 11:47

Державне бюро розслідувань визначилось із приміщенням і уклало відповідну угоду.

Про це в інтерв'ю "Українській правді" розповів директор ДБР Роман Труба.

"Ми кілька днів тому уклали договір про оренду. Це приміщення на вулиці Симона Петлюри (колишня Комінтерна – УП). Там був один з державних інститутів, але ця будівля здебільшого не використовувалась. Зараз будемо облаштовувати її", - повідомив він.

За словами Труби, ДБР планує туди в'їхати до 1 вересня, але не виключив, що адреса ДБР з часом зміниться.

За інформацією "Української правди", йдеться про будівлю 15-Б.

"У цьому приміщенні ми будемо розміщуватися в перший період. Але ми продовжуємо пошуки", - додав він.

Труба підтвердив інформацію УП про те, що також розглядається приміщення в будівлі "Преси України" на Шулявці.

"Це приміщення за своїм технічним оснащенням, зручністю розташування кабінетів, є набагато кращим ніж те, яке ми отримали зараз на Петлюри. Проте вирішити питання щодо нього швидко складно, бо там велика кількість орендарів. Ми досі розглядаємо це приміщення на перспективу", - сказав він.

Читайте також повне інтерв'ю: Роман Труба: Я не всі рішення повинен погоджувати з заступниками

Як відомо, Труба виграв конкурс і був призначений директором ДБР в листопаді 2017 року. Він планує запустити ДБР до 1 вересня 2018 року.

Оксана Коваленко, УП

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