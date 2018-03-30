У Государственного бюро расследований появилось помещение

Государственное бюро расследований определилось с помещением и заключило соответствующее соглашение.

Об этом в интервью "Украинской правде" рассказал директор ГБР Роман Труба.

"Мы несколько дней назад заключили договор об аренде. Это помещение на улице Симона Петлюры (бывшая Коминтерна - УП). Там был один из государственных институтов, но это здание в основном не используется. Сейчас будем обустраивать его", - сообщил он.

По информации "Украинской правды", речь идет о здании 15-Б.

По словам Трубы, ГБР планирует туда въехать до 1 сентября, но не исключил, что адрес ГБР со временем изменится.

"В этом помещении мы будем размещаться в первый период. Но мы продолжаем поиски", - добавил он.

Труба подтвердил информацию УП о том, что также рассматривается помещения в здании "Пресса Украины" на Шулявке.

"Это помещение по своему техническому оснащению, удобству расположения кабинетов, намного лучше, чем то, которое мы получили сейчас на Петлюры. Однако решить вопрос по нему быстро сложно, потому что там большое количество арендаторов. Мы до сих пор рассматриваем это помещение на перспективу", - сказал он.

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Как известно, Труба выиграл конкурс и был назначен директором ГБР в ноябре 2017 года. Он планирует запустить ГБР до 1 сентября 2018 года.