Стало відомо, яку зарплату отримує голова ДБР

На утримання Державного бюро розслідувань у січні-березні 2018 року витратили 1 мільйон 504 тисячі 273,35 гривні.

Про це йдеться у звіті про діяльність ДБР за грудень 2017 року – березень 2018 року.

Зазначається, що з них 1 мільйон 255 тисяч 776,64 гривні пішли на оплату праці, 248 тисяч 496,71 гривні – нарахування з оплати праці.

Як повідомили УП у прес-службі ДБР, наразі в органі працюють 11 осіб. Останній співробітник долучився до команди в березні.

Зарплатня директора ДБР Романа Труби за останній місяць після вирахування податків становила 53 тисячі 190,37 гривні, заступників Ольги Варченко та Олександра Буряка – по 49 тисяч 644, 34 гривні для кожного.

Загалом у 2018 році на утримання ДБР передбачено 651 мільйон 567 тисяч 300 гривень.

Із цієї суми на оплату праці закладено 464 мільйонів 894 тисячі 900 гривень, на нарахування на оплату праці – 102 мільйони 276 тисяч 900 гривень.

На оплату послуг (крім комунальних) – 18 мільйонів 394 тисячі гривень, оплату компослуг 4 мільйони 201 тисячу 500 гривень, на відрядження 600 тисяч гривень, на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентар 15,6 мільйона гривень.

ДБР складатиметься з центрального апарату та 7 територіальних управлінь, де працюватимуть 1500 осіб.

Станом на кінець березня зайнято 11 посад (3 – керівництво, 4 – за переведенням, 4 – патронатна служба) і оголошено конкурс на 701 (239 – для центрального апарату і 462 – для теруправлінь).

Як відомо, Державне бюро розслідувань розпочне провадження з 1 вересня 2018 року. ДБР проводитиме досудове розслідування злочинів, вчинених топ-посадовцями, суддями, працівниками правоохоронних органів, а також особами, що вчинили військові злочини.

За Генпрокуратурою з 1 вересня залишається функція організації та процесуального керівництва досудовим розслідуванням.

16 листопада 2017 року комісія з обрання керівництва ДБР обрала директором Державного бюро розслідування Романа Трубу, а його заступниками – прокурора Ольгу Варченко й заступника екс-прокурора Києва Олександра Буряка.

22 листопада президент Петро Порошенко підписав указ про призначення Труби директором ДБР.

Детальніше читайте у свіжому інтерв'ю голови ДБР: "Роман Труба: Я не всі рішення повинен погоджувати з заступниками"

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Про роботу керівництва ДБР читайте: "Між незалежністю і політиками. Чи почне Держбюро розслідувань саджати чиновників?"