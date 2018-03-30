Стало известно, какую зарплату получает глава ГБР

На содержание Государственного бюро расследований в январе-марте 2018 года потратили 1 миллион 504 тысячи 273,35 гривны.

Об этом говорится в отчете про деятельность ГБР за декабрь 2017 года – март 2018 года.

Отмечается, что из них 1 миллион 255 тысячи 776,64 гривны пошли на оплату труда, 248 тысяч 496,71 гривны – начисления по оплате труда.

Как сообщили УП в пресс-службе ГБР, сейчас в органе работают 11 человек. Последний сотрудник присоединился к команде в марте.

Зарплата директора ГБР Романа Трубы за последний месяц после вычета налогов составила 53 тысячи 190,37 гривны, заместителей Ольги Варченко и Александра Буряка – по 49 тысяч 644, 34 гривны для каждого.

Всего в 2018 году на содержание ГБР предусмотрено 651 миллион 567 тысяч 300 гривен.

Из этой суммы на оплату труда заложено 464 миллиона 894 тысячи 900 гривен, на начисления на оплату труда – 102 миллиона 276 тысяч 900 гривен.

На оплату услуг (кроме коммунальных) – 18 миллионов 394 тысячи гривен, оплату комуслуг 4 миллиона 201 тысячу 500 гривен, на командировки 600 тысяч гривен, на приобретение предметов, материалов, оборудования и инвентарь 15,6 миллиона гривен.

ГБР будет состоять из центрального аппарата и 7 территориальных управлений, где будут работать 1500 человек.

По состоянию на конец марта занято 11 должностей (3 – руководство, 4 – по переводу, 4 – патронажная служба) и объявлен конкурс на 701 (239 – для центрального аппарата и 462 – для терруправлений).

Как известно, Государственное бюро расследований начнет производство с 1 сентября 2018 года. ГБР будет проводить досудебное расследование преступлений, совершенных топ-чиновниками, судьями, работниками правоохранительных органов, а также лицами, совершившими военные преступления.

За Генпрокуратурой с 1 сентября остается функция организации и процессуального руководства досудебным расследованием.

16 ноября 2017 года комиссия по избранию руководства ГБР выбрала директором Государственного бюро расследований Романа Трубу, а его заместителями – прокурора Ольгу Варченко и заместителя экс-прокурора Киева Александра Буряка.

22 ноября президент Петр Порошенко подписал указ о назначении Трубы директором ГБР.

Подробнее читайте в интервью главы ГБР: "Роман Труба: Я не все решения должен согласовывать с заместителями"

Читайте также: "Фарс". Как Порошенко с Турчиновым расписали Бюро расследований"

О работе руководства ГБР читайте: "Между независимостью и политиками. Начнет ли Госбюро расследований сажать чиновников?"