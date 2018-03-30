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У Києві викрили підпільну друкарню фальшивих техпаспортів

П'ятниця, 30 березня 2018, 12:13

Столичні правоохоронці викрили підпільну друкарню, де виготовляли фальшиві медичні довідки, техпаспорти та інші документи.

Про це повідомляє прокуратура Києва.

Організатором нелегального бізнесу виявився колишній податківець, мешканець Київської області, який залучив до своєї діяльності рідного брата.

Під час обшуків за місцем проживання фігурантів провадження у селі Софіївська Борщагівка Київської області вилучили обладнання для виготовлення пластикових карток та комплектуючі до нього із плівками, що містять зображення голограм "МВС" та карти України. 

 

Також вилучили 6 тисяч незаповнених бланків номерних медичних документів (бланки про проходження наркологічного огляду, психіатричного огляду, загального медогляду, особисті медичні книжки тощо); пусті бланки свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів.

Крім того, у зловмисників було близько 100 номерних довідок про проходження медогляду із вже проставленими печатками лікарів та їх підписами; близько 50 медичних довідок про отримання дозволу на об’єкти дозвільної системи із печатками лікарів та їх підписами; печатки і штампи із зазначенням медичних установ та лікарів тощо. 

 

"У ході обшуків вилучені грошові кошти у сумі близько 20 тисяч гривень та понад 4200 доларів, розфасовані по окремих конвертах", - йдеться в повідомленні.

На даний час готуються клопотання про арешт вилучених речових доказів та призначення по них судових експертиз.

"У межах розслідування будуть встановлені особи, на яких оформлювалися вказані довідки, а також медичні установи, назви яких фігурують у вилучених документах", - йдеться в повідомленні.

Кримінальне провадження розслідується за ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів).

Слідчі дії тривають.

Українська правда

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Теми: прокуратура
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