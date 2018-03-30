В Киеве разоблачили подпольную типографию фальшивых техпаспортов

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Пятница, 30 марта 2018, 12:13

Столичные правоохранители разоблачили подпольную типографию, где изготавливали фальшивые медицинские справки, техпаспорта и другие документы.

Об этом сообщает прокуратура Киева в Facebook.

Организатором нелегального бизнеса оказался бывший налоговик, житель Киевской области, который привлек к своей деятельности родного брата.

Во время обысков по месту жительства фигурантов производства в селе Софиевская Борщаговка Киевской области изъяли оборудование для изготовления пластиковых карт и комплектующие к нему с пленками, содержащими изображения голограмм "МВД" и карты Украины.

 

Также изъяли 6000 незаполненных бланков номерных медицинских документов (бланки о прохождении наркологического осмотра, психиатрического освидетельствования, общего медосмотра, личные медицинские книжки и т.п.); пустые бланки свидетельств о регистрации транспортных средств.

Кроме того, у злоумышленников было около 100 номерных справок о прохождении медосмотра с уже проставленными печатями врачей и их подписями, около 50 медицинских справок о получении разрешения на объекты разрешительной системы с печатями врачей и их подписями, печати и штампы с указанием медицинских учреждений и врачей и тому подобное. 

 

"В ходе обысков изъяты денежные средства в сумме около 20 тысяч гривен и более 4200 долларов, расфасованные по отдельным конвертам", - говорится в сообщении.

В настоящее время готовятся ходатайство об аресте изъятых вещественных доказательств и назначения по ним судебных экспертиз.

"В рамках расследования будут установлены лица, на которых оформлялись указанные справки, а также медицинские учреждения, названия которых фигурируют в изъятых документах", - говорится в сообщении.

Уголовное производство расследуется по ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов).

Следственные действия продолжаются.

Украинская правда 
Темы: прокуратура
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