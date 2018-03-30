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Угорці Закарпаття заперечують домовленості щодо мови з міністром освіти

П'ятниця, 30 березня 2018, 12:39

Угорська меншина Закарпаття заперечує досягнення домовленостей з міністром освіти Лілією Гриневич щодо закону Про освіту.

Про це свідчить заява Товариства угорської культури Закарпаття (КМКС) та Демократичної спілки угорців України (УМДС), яка є у розпорядженні Mukachevo.net.

Напередодні заступник міністра закордонних справ України Олена Зеркаль повідомила, що з угорською громадою на Закарпатті було досягнуто взаєморозуміння щодо мови навчання у школах.

За її словами, минулої п'ятниці відбулася зустріч міністра освіти України Лілії Гриневич з угорською громадою з Закарпаття, під час якої вдалося "зняти всі занепокоєння, які виникають в угорської громади" щодо закону про освіту.

Угорська меншина стверджує, що такої зустрічі з міністром освіти минулого тижня не було.

"У минулу п’ятницю зустрічі з міністром освіти України представники угорської громадськості Закарпаття не проводили, тому, звісно, і ні про що не мали можливості домовитися з нею", – йдеться у заяві, яку підписали лідер КМКС та нардеп Ласло Брензович, лідер УМДС Ласло Зубанич та голова Закарпатського угорськомовного педагогічного товариства Ілдіка Орос.

"Угорські організації Закарпаття з дивуванням сприймали повідомлення заступника міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції пані Олени Зеркаль", - цитує заяву видання "Карпатський об’єктив".

Європейська правда

Водночас, як стало відомо Mukachevo.net, минулої п’ятниці, 23 березня у Берегові була зустріч з угорською громадою Закарпаття, але не за участі Лілії Гриневич, а її заступника Павла Хобзея. На цій зустрічі були присутні не тільки представники угорської нацменшини, але і закарпатські педагоги.

Теми: Угорщинамова
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