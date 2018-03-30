Венгры Закарпатья отрицают договоренности относительно языка с министром образования

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Пятница, 30 марта 2018, 12:39

Венгерское меньшинство Закарпатья отрицает достижения договоренностей с министром образования Лилией Гриневич по закону Об образовании.

Об этом свидетельствует заявление Общества венгерской культуры Закарпатья (КМКС) и Демократического союза венгров Украины (УМДС), которое есть в распоряжении Mukachevo.net.

Накануне заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль сообщила, что с венгерской общиной в Закарпатье было достигнуто взаимопонимание относительно языка обучения в школах.

По ее словам, в минувшую пятницу состоялась встреча министра образования Украины Лилии Гриневич с венгерской общиной Закарпатья, во время которой удалось "снять все беспокойства, которые возникают в венгерской общины" по закону об образовании.

Венгерское меньшинство утверждает, что такой встречи с министром образования на прошлой неделе не было.

"В минувшую пятницу встречи с министром образования Украины представители венгерской общественности Закарпатья не проводили, поэтому, конечно, ни о чем не имели возможности договориться с ней", - говорится в заявлении, которое подписали лидер КМКС и нардеп Ласло Брензович, лидер УМДС Ласло Зубанич и председатель Закарпатского венгероязычного педагогического общества Илдико Орос.

"Венгерские организации Закарпатья с удивлением восприняли сообщения заместителя министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции госпожы Елены Зеркаль", - цитирует заявление издание "Карпатский объектив".

В то же время, как стало известно Mukachevo.net, в минувшую пятницу, 23 марта в Берегово была встреча с венгерской общиной Закарпатья, но не с участием Лилии Гриневич, а ее заместителя Павла Хобзея. На этой встрече присутствовали не только представители венгерского нацменьшинства, но и закарпатские педагоги.

Европейская правда

Темы: Венгрия язык
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