Медведчук думає йти на вибори

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П'ятниця, 30 березня 2018, 13:11

Кум президента Росії лідер руху "Український вибір" Віктор Медведчук не виключає участі в майбутніх парламентських виборах в Україні.

Про це Медведчук розповів в інтерв'ю "BBC Україна".

Зокрема на запитання, чи збирається брати участь у виборчих кампаніях 2019 року - президентській та парламентській, Медведчук відповів:

"У президентських виборах брати участь не збираюся. У парламентських – напевно, так. Я не ухвалив це рішення для себе".

Він також підтвердив, що ще не ухвалив рішення – створювати свою партію, чи приєднуватися до котроїсь із існуючих політсил.

Водночас Медведчук зізнався, що в українському політикумі йому близькі принципи, які сповідують "Опозиційний блок" і партія "За життя!".

"Це дві політичні сили, які я підтримую, ідеї і програми яких мені близькі", – сказав він.

На уточнююче запитання політик зазначив, що не виключає для себе можливості приєднання до однієї з цих сил.

Як відомо, чергові вибори народних депутатів Верховної Ради мають відбутись 27 жовтня 2019 року.

Президент Петро Порошенко неодноразово висловлювався проти проведення дострокових виборів.

Теми: Медведчук вибори
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