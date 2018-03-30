Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Медведчук думає йти на вибори

П'ятниця, 30 березня 2018, 13:11

Кум президента Росії, лідер руху "Український вибір" Віктор Медведчук не виключає участі в майбутніх парламентських виборах в Україні.

Про це Медведчук розповів в інтерв'ю "BBC Україна".

Зокрема на запитання, чи збирається брати участь у виборчих кампаніях 2019 року - президентській та парламентській, Медведчук відповів:

"У президентських виборах брати участь не збираюся. У парламентських – напевно, так. Я не ухвалив це рішення для себе".

Він також підтвердив, що ще не ухвалив рішення – створювати свою партію, чи приєднуватися до котроїсь із існуючих політсил.

Водночас Медведчук зізнався, що в українському політикумі йому близькі принципи, які сповідують "Опозиційний блок" і партія "За життя!".

"Це дві політичні сили, які я підтримую, ідеї і програми яких мені близькі", – сказав він.

На уточнююче запитання політик зазначив, що не виключає для себе можливості приєднання до однієї з цих сил.

Як відомо, чергові вибори народних депутатів Верховної Ради мають відбутись 27 жовтня 2019 року.

Президент Петро Порошенко неодноразово висловлювався проти проведення дострокових виборів.

"Українська правда" у Threads

Теми: Медведчуквибори
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоЗалужний і Умєров з'їздили до Сирського і обговорили план дій

Єврокомісія може вже у середу розморозити 10 млрд євро для Угорщини – ЗМІ

Столичний стоматолог отримав 10 років тюрми за розбій, шахрайство й замахи на вбивство

Терміни відновлення роботи незрозумілі – гендиректор "Київстар"

Словаччина готова підтримати відкриття європереговорів з Україною – глава МЗС

відеоЗСУ відбили в окупантів один з териконів в межах Горлівки – Зеленський

Усі новини...
Медведчук
ДБР передало ЗСУ арештовані авто родичів Медведчука та Козака на 1 млн доларів
Медведчука позбавили статусу академіка
Медведчука позбавили права займатись адвокатською діяльністю
Останні новини
17:52
Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку
17:33
фото25 тисяч книжок для українських бібліотек доправили із Великої Британії
17:24
Уряд погодив призначення 2 голів ОДА
17:17
фотоЗалужний і Умєров з'їздили до Сирського і обговорили план дій
17:14
Вантажівку, яка блокувала "Ягодин-Дорогуськ", прибрали: як домовились про зняття блокади
17:14
фотоУ Росії в дитсадку роздали дітям грамоти з гербом України: у закладі почали перевірку
16:53
У Німеччині оголосили звинувачення 27 учасникам спроби перевороту, зокрема громадянці РФ
16:45
Збій у "Київстарі" не вплинув на дії українських військових – Фітьо
16:39
У Техасі суд заборонив жінці зробити аборт попри те, що дитина смертельно хвора
16:22
Єврокомісія може вже у середу розморозити 10 млрд євро для Угорщини – ЗМІ
Усі новини...
Реклама: