Медведчук думает идти на выборы

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Пятница, 30 марта 2018, 13:11

Кум президента России лидер движения "Украинский выбор" Виктор Медведчук не исключает участия в будущих парламентских выборах в Украине.

Об этом Медведчук рассказал в интервью "BBC Украина".

В частности, на вопрос, собирается ли он участвовать в избирательных кампаниях 2019 года - президентской и парламентской, Медведчук ответил:

"В президентских выборах участвовать не собираюсь. В парламентских - наверное, да. Я не принял это решение для себя".

Он также подтвердил, что еще не принял решение - создавать свою партию или присоединяться к любой из существующих политических сил.

В то же время Медведчук признался, что в украинском политикуме ему близки принципы, которые исповедуют "Оппозиционный блок" и партия "За жизнь!".

"Это две политические силы, которые я поддерживаю, идеи и программы которых мне близки", – сказал он.

На уточняющий вопрос политик отметил, что не исключает для себя возможности присоединения к одной из этих сил.

Как известно, очередные выборы народных депутатов Верховной Рады должны состояться 27 октября 2019 года.

Президент Петр Порошенко неоднократно высказывался против проведения досрочных выборов.

Темы: Медведчук виборы
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