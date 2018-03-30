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Пєсков поскаржився, що США змусили Росію до "дипломатичної війни"

П'ятниця, 30 березня 2018, 13:18

У Росії заявили, що США "змусили" керівництво Кремля до заходів у відповідь на висилку російських дипломатів, однак Москва "відкрита до вибудовування добрих відносин з іншими країнами".

Про це заявив прес-секретар президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков, передає ТАСС.

За його словами, "Росія не розв'язувала ніяких дипломатичних воєн" і ніколи не була ініціатором "санкційних обмінів".

"Росія була змушена зробити кроки у відповідь на недружні, неконструктивні, незаконні дії - в даному випадку пов'язані з висилкою наших дипломатів і закриттям консульської установи, вчинені Вашингтоном", - заявив Пєсков.

Він зазначив, що Росія "залишається відкритою для налагодження добрих відносин",

"Ми хочемо цих відносин", - додав прес-секретар Путіна.

Пєсков також заявив, що у Москві не згодні з думкою глави прес-служби Держдепартаменту Хезер Науерт, яка назвала реакцію РФ на висилку російських дипломатів "невмотивованою".

Як відомо, раніше російського розвідника Сергія Скрипаля та його доньку Юлію отруїли на території Великої Британії в Солсбері.

Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза ​​Мей заявила, що російські спецслужби причетні до замаху на вбивство, в знак протесту Велика Британія вислала 23 російських дипломатів.

Зараз до "висилки російських дипломатів" приєдналося 28 країн, серед них і Україна, яка відкликала 13 росіян з російських відомств.

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Українська правда
Теми: РосіяСШАдипломатичні відносини
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