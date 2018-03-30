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Песков пожаловался, что США принудили Россию к "дипломатической войне"

Пятница, 30 марта 2018, 13:18

В России заявили, что США "вынудили" руководство Кремля к ответным мерам на высылку российских дипломатов, однако Москва "открыта к выстраиванию добрых отношений с другими странами".

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира путина Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По его словам, "Россия не развязывала никаких дипломатических войн" и никогда не была инициатором "санкционных обменов".

"Россия была вынуждена предпринять ответные шаги в ответ на недружественные, неконструктивные, незаконные действия - в данном случае связанные с высылкой наших дипломатов и закрытием консульского учреждения, совершенные Вашингтоном", - заявил Песков.

Он отметил, что  Россия "остается открытой для налаживания добрых отношений",

"Мы хотим этих отношений", - добавил пресс-секретарь Путина.

Песков также заявил, что в Москве не согласны с  мнением главы пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт, которая назвала реакцию РФ на высылку российских дипломатов "немотивированной".

Как известно, ранее российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили на территории Великобритании в Солсбери.

Премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй заявила, что российские спецслужбы причастны к покушению на убийство, в знак протеста Великобритания выслала 23 российских дипломатов.

Сейчас к "высылке российских дипломатов" присоединилось 28 стран, среди них и Украина, которая отозвала 13 россиян из российских ведомств.

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Украинская правда
Темы: РосcияСШАдипломатические отношения
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