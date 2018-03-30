Влада підготувала "своїх людей" у Раду громадського контролю ДБР – активісти

Влада планує сфальсифікувати вибори Ради громадського контролю при Державному бюро розслідувань і обрати лояльних до себе людей.

Про це повідомляють головний експерт антикорупційної групи "Реанімаційного пакету реформ" Олександр Лємєнов та народний депутат Мустафа Найєм.

"За моєю інформацією, зараз готується змова про обрання членами РГК конкретного списку активістів з лояльних до керівництва Бюро організацій. Наскільки я розумію, напередодні вже відбулись попередні узгодження, а остаточний список буде розданий "своїм" кандидатам безпосередньо перед голосуванням", - пише у Facebook Найєм.

За його словами, з 99 кандидатів більше 70 мають ознаки політичної або інституційної упередженості, 46 кандидатів пов'язані з політичними партіями, ще 37 кандидатів "очевидно пов'язані один з одним і формують стійкі групи".

Лємєнов, у свою чергу, повідомляє, що вибори Ради громадського контролю відбудуться у п'ятницю "через старий "регіональний" спосіб – установчі збори", а не "прозорим і ефективним" шляхом інтернет-голосування. Про це він пише у своєму блозі на "Українській правді".

Він розповів про аналіз кандидатів до РГК, який показав, що абсолютна більшість претендентів на місце в Раді мають політичний або правоохоронний "шлейф", іншими словами, вони пов'язані між собою.

За даними Лємєнова, 43 кандидати мають порушення одного індикатору стосовно своєї упередженості, 30 кандидатів – 2 або більше індикаторів порушено, 46 осіб мають політичні зв'язки, 22 мають зв'язок з органами правопорядку, ще 37 кандидатів пов'язані між собою.

"І сьогодні до нас надійшла інформація, що конкурс остаточно "порішали". Існують кілька груп, що по колу будуть один одного підтримувати. Одна з цих груп, за повідомленням джерел, афілійована з політичною силою "Народний фронт". Друга – прямо дотична до (псевдо) правників-журналістів", - пише громадський активіст.

На його переконання, представники реальної громадськості "навряд чи зможуть прорватися через "ґрати" голосів, які оформлять БППешно-нарфронтівські афілійовані активісти".

За словами ще одного активіста, учасника "Автомайдану" Олексія Гриценка, більше половини учасників виборів - це фейкові ГО.

"Є інформація з різних джерел, що політична сила, від якої по суті є голова ДБР Труба, вже погодила список 15 членів РГК, щоб мати її контрольовано і, можливо, для легітимізації пропустять 1-2 людини сторонніх", - пише Гриценко у Facebook.

За інформацією Кабміну, 99 делегатів від громадських об’єднань допущено до участі в установчих зборах з формування Ради громадського контролю при Державному бюро розслідувань.

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