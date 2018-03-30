Власть подготовила "своих людей" в Совет общественного контроля ГБР – активисты

Власти планируют сфальсифицировать выборы Совета общественного контроля при Государственном бюро расследований и избрать лояльных к себе людей.

Об этом сообщают главный эксперт антикоррупционной группы "Реанимационного пакета реформ" Александр Леменов и народный депутат Мустафа Найем.

"По моей информации, сейчас готовится заговор об избрании членами СОК конкретного списка активистов из лояльных к руководству Бюро организаций. Насколько я понимаю, накануне уже состоялись предварительные согласования, а окончательный список будет роздан "своим" кандидатам непосредственно перед голосованием", - пишет в Facebook Найем.

По его словам, из 99 кандидатов более 70 имеют признаки политической или институциональной предвзятости, 46 кандидатов связаны с политическими партиями, еще 37 кандидатов "очевидно связаны друг с другом и формируют устойчивые группы".

Леменов, в свою очередь, сообщает, что выборы Совета общественного контроля состоятся в пятницу "старым "региональным" способом – на учредительном собрании", а не "прозрачным и эффективным" путем интернет-голосования. Об этом он пишет в своем блоге на "Украинской правде".

Он рассказал об анализе кандидатов в СОК, который показал, что абсолютное большинство претендентов на место в Совете имеют политический или правоохранительный "шлейф", то есть, они связаны между собой.

По данным Леменова, 43 кандидата имеют нарушение одного индикатора относительно своей предвзятости, 30 кандидатов – нарушают 2 или более индикаторов, 46 человек имеют политические связи, 22 имеют связь с органами правопорядка, еще 37 кандидатов связаны между собой.

"И сегодня к нам поступила информация, что конкурс окончательно "порешали". Существуют несколько групп, которые по кругу будут друг друга поддерживать. Одна из этих групп, по сообщению источников, аффилирована с политической силой "Народный фронт". Вторая - прямо касается (псевдо) юристов-журналистов", - пишет общественный активист.

По его убеждению, реальные представители общественности "вряд ли смогут прорваться через "решетку" голосов, которые оформят БППешно-нарфронтовски аффилированные активисты".

По словам еще одного активиста, участника "Автомайдана" Алексея Гриценко, более половины участников выборов - это фейковые ГО.

"Есть информация из разных источников, что политическая сила, от которой по сути работает глава ГБР Труба, уже согласовал список из 15 членов СОК, чтобы иметь ее по контролем и, возможно, для легитимизации пропустят 1-2 человека со стороны", - пишет Гриценко в Facebook.

По информации Кабмина, 99 делегатов от общественных объединений допущены к участию в учредительном собрании по формированию Совета общественного контроля при Государственном бюро расследований.

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