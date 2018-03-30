Власть подготовила "своих людей" в Совет общественного контроля ГБР – активисты

Власти планируют сфальсифицировать выборы Совета общественного контроля при Государственном бюро расследований и избрать лояльных к себе людей.

Об этом сообщают главный эксперт антикоррупционной группы "Реанимационного пакета реформ" Александр Леменов и народный депутат Мустафа Найем.

"По моей информации, сейчас готовится заговор об избрании членами СОК конкретного списка активистов из лояльных к руководству Бюро организаций. Насколько я понимаю, накануне уже состоялись предварительные согласования, а окончательный список будет роздан "своим" кандидатам непосредственно перед голосованием", - пишет в Facebook Найем.

По его словам, из 99 кандидатов более 70 имеют признаки политической или институциональной предвзятости, 46 кандидатов связаны с политическими партиями, еще 37 кандидатов "очевидно связаны друг с другом и формируют устойчивые группы".

Леменов, в свою очередь, сообщает, что выборы Совета общественного контроля состоятся в пятницу "старым "региональным" способом – на учредительном собрании", а не "прозрачным и эффективным" путем интернет-голосования. Об этом он пишет в своем блоге на "Украинской правде".

Он рассказал об анализе кандидатов в СОК, который показал, что абсолютное большинство претендентов на место в Совете имеют политический или правоохранительный "шлейф", то есть, они связаны между собой.

По данным Леменова, 43 кандидата имеют нарушение одного индикатора относительно своей предвзятости, 30 кандидатов – нарушают 2 или более индикаторов, 46 человек имеют политические связи, 22 имеют связь с органами правопорядка, еще 37 кандидатов связаны между собой.

"И сегодня к нам поступила информация, что конкурс окончательно "порешали". Существуют несколько групп, которые по кругу будут друг друга поддерживать. Одна из этих групп, по сообщению источников, аффилирована с политической силой "Народный фронт". Вторая - прямо касается (псевдо) юристов-журналистов", - пишет общественный активист.

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