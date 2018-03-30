Через матч "Маріуполь" - "Динамо" на годину затримають поїзд

Через перенесення часу футбольного матчу 25 туру української Прем'єр-ліги "Маріуполь" - "Динамо" Укрзалізниця змінила час відправлення потяга.

Про це повідомляє в.о. голови правління ПАТ "Укрзалізниця" Євген Кравцов у Твіттері.

"На прохання футбольного клубу "Маріуполь" скорегували графік руху поїзда № 84/83 Маріуполь – Київ. 1 квітня, у день матчу між "Маріуполем" і "Динамо" його відправлення перенесено на годину пізніше", – пише він.

З Маріуполя потяг вирушить о 19:47 (замість 18:47).

Кравцов зазначає, що це одиничний випадок, надалі поїзд курсуватиме діючим графіком.

Як відомо, 28 березня українська Прем'єр-ліга опублікувала повідомлення про перенесення в часі матчу 25-го туру "Маріуполь" – "Динамо" з 14.00 на 17:00.

"Враховуючи клопотання ФК "Маріуполь" і каналу транслятора, та беручи до уваги лист Маріупольської міської ради, дирекція УПЛ ухвалила рішення частково внести зміни в Постанову та визначити часом початку матчу 25-го туру Чемпіонату УПЛ "Маріуполь" – "Динамо" 17:00", – йшлося в повідомленні на сайті УПЛ.

У ЗМІ зазначали, що це змушує змінювати плани вболівальників "Динамо", які збираються відвідати гру, адже єдиний поїзд, яким можна повернутися до Києва відразу після поєдинку, за розкладом відправляється з Маріуполя о 18:47.

Також деякі ЗМІ поширили інформацію, що перенесення часу поєдинку пов'язане з тим, що матч має намір відвідати президент Петро Порошенко.