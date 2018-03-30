Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Через матч "Маріуполь" - "Динамо" на годину затримають поїзд

П'ятниця, 30 березня 2018, 15:54

Через перенесення часу футбольного матчу 25 туру української Прем'єр-ліги "Маріуполь" - "Динамо" Укрзалізниця змінила час відправлення потяга.

Про це повідомляє в.о. голови правління ПАТ "Укрзалізниця" Євген Кравцов у Твіттері.

"На прохання футбольного клубу "Маріуполь" скорегували графік руху поїзда № 84/83 Маріуполь – Київ. 1 квітня, у день матчу між "Маріуполем" і "Динамо" його відправлення перенесено на годину пізніше", – пише він.

З Маріуполя потяг вирушить о 19:47 (замість 18:47).

Кравцов зазначає, що це одиничний випадок, надалі поїзд курсуватиме діючим графіком.

Як відомо, 28 березня українська Прем'єр-ліга опублікувала повідомлення про перенесення в часі матчу  25-го туру "Маріуполь" – "Динамо" з 14.00 на 17:00.

"Враховуючи клопотання ФК "Маріуполь" і каналу транслятора, та беручи до уваги лист Маріупольської міської ради, дирекція УПЛ ухвалила рішення частково внести зміни в Постанову та визначити часом початку матчу 25-го туру Чемпіонату УПЛ "Маріуполь" – "Динамо" 17:00", – йшлося в повідомленні на сайті УПЛ.

У ЗМІ зазначали, що це змушує змінювати плани вболівальників "Динамо", які збираються відвідати гру, адже єдиний поїзд, яким можна повернутися до Києва відразу після поєдинку, за розкладом відправляється з Маріуполя о 18:47.

Також деякі ЗМІ поширили інформацію, що перенесення часу поєдинку пов'язане з тим, що матч має намір відвідати президент Петро Порошенко.

Валентина Романенко, УП
Теми: футболтранспорт
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоЗалужний і Умєров з'їздили до Сирського і обговорили план дій

Єврокомісія може вже у середу розморозити 10 млрд євро для Угорщини – ЗМІ

Столичний стоматолог отримав 10 років тюрми за розбій, шахрайство й замахи на вбивство

Терміни відновлення роботи незрозумілі – гендиректор "Київстар"

Словаччина готова підтримати відкриття європереговорів з Україною – глава МЗС

відеоЗСУ відбили в окупантів один з териконів в межах Горлівки – Зеленський

Усі новини...
футбол
Суд арештував генерального секретаря УАФ Запісоцького
Генерального секретаря УАФ Запісоцького затримали для доставки в суд
Суд скасував рішення про відсторонення з посади президента Павелка – УАФ
Останні новини
17:52
Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку
17:33
фото25 тисяч книжок для українських бібліотек доправили із Великої Британії
17:24
Уряд погодив призначення 2 голів ОДА
17:17
фотоЗалужний і Умєров з'їздили до Сирського і обговорили план дій
17:14
Вантажівку, яка блокувала "Ягодин-Дорогуськ", прибрали: як домовились про зняття блокади
17:14
фотоУ Росії в дитсадку роздали дітям грамоти з гербом України: у закладі почали перевірку
16:53
У Німеччині оголосили звинувачення 27 учасникам спроби перевороту, зокрема громадянці РФ
16:45
Збій у "Київстарі" не вплинув на дії українських військових – Фітьо
16:39
У Техасі суд заборонив жінці зробити аборт попри те, що дитина смертельно хвора
16:22
Єврокомісія може вже у середу розморозити 10 млрд євро для Угорщини – ЗМІ
Усі новини...
Реклама: