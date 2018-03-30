Через матч "Маріуполь" - "Динамо" на годину затримають поїзд

Через перенесення часу футбольного матчу 25 туру української Прем'єр-ліги "Маріуполь" - "Динамо" Укрзалізниця змінила час відправлення потяга.

Про це повідомляє в.о. голови правління ПАТ "Укрзалізниця" Євген Кравцов у Твіттері.

"На прохання футбольного клубу "Маріуполь" скорегували графік руху поїзда № 84/83 Маріуполь – Київ. 1 квітня, у день матчу між "Маріуполем" і "Динамо" його відправлення перенесено на годину пізніше", – пише він.

З Маріуполя потяг вирушить о 19:47 (замість 18:47).

Кравцов зазначає, що це одиничний випадок, надалі поїзд курсуватиме діючим графіком.

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