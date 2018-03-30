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Из-за матча "Мариуполь" - "Динамо" на час задержат поезд

Пятница, 30 марта 2018, 15:54

Из-за переноса времени футбольного матча 25 тура украинской Премьер-лиги "Мариуполь" - "Динамо" Укрзализныця изменила время отправления поезда.

Об этом сообщает и.о. председателя правления ПАО "Укрзализныця" Евгений Кравцов в Твиттере.

"По просьбе футбольного клуба "Мариуполь" скорректировали график движения поезда № 84/83 Мариуполь - Киев. 1 апреля, в день матча между "Мариуполем" и "Динамо" его отправления перенесено на час позже", - пишет он.

Из Мариуполя поезд отправится в 19:47 (вместо 18:47).

Кравцов отмечает, что это единичный случай, в дальнейшем поезд будет курсировать действующему графику.

Как известно, 28 марта украинская Премьер-лига опубликовала сообщение о переносе во времени матча 25-го тура "Мариуполь" - "Динамо" с 14.00 на 17.00.

"Учитывая ходатайство ФК "Мариуполь" и канала транслятора, и принимая во внимание письмо Мариупольского городского совета, дирекция УПЛ приняла решение частично внести изменения в постановление и определить время начала матча 25-го тура Чемпионата УПЛ "Мариуполь" - "Динамо" 17:00", – говорилось в сообщении на сайте УПЛ.

В СМИ отмечали, что это заставляет менять планы болельщиков "Динамо", которые собираются посетить игру, ведь единственный поезд, которым можно вернуться в Киев сразу после поединка, по расписанию отправляется из Мариуполя в 18:47.

Также некоторые СМИ распространили информацию, что перенос времени поединка связан с тем, что матч намерен посетить президент Петр Порошенко.

Валентина Романенко, УП
Темы: футболтранспорт
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