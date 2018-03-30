Из-за матча "Мариуполь" - "Динамо" на час задержат поезд

Из-за переноса времени футбольного матча 25 тура украинской Премьер-лиги "Мариуполь" - "Динамо" Укрзализныця изменила время отправления поезда.



Об этом сообщает и.о. председателя правления ПАО "Укрзализныця" Евгений Кравцов в Твиттере.



"По просьбе футбольного клуба "Мариуполь" скорректировали график движения поезда № 84/83 Мариуполь - Киев. 1 апреля, в день матча между "Мариуполем" и "Динамо" его отправления перенесено на час позже", - пишет он.



Из Мариуполя поезд отправится в 19:47 (вместо 18:47).



Кравцов отмечает, что это единичный случай, в дальнейшем поезд будет курсировать действующему графику.