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Поліція закрила справу про напад на журналістів під маєтком партнера Авакова

П'ятниця, 30 березня 2018, 18:22

Кримінальне провадження про пограбування телевізійної знімальної групи під час зйомки маєтку нардепа з фракції "Народний фронт" Ігоря Котвіцького закрите.

Про це повідомляє Bihus.info.

Зазначається, що інформацію про напад на журналістів програми "Наші гроші з Денисом Бігусом" харківські слідчі і прокурори приховували майже чотири місяці - з грудня 2017 року.

"Справу про напад закрили 4 грудня 2017 р. постановою старшого слідчого СВ Харківського ВП ГУНП в Харківській області капітана поліції Пілюшенко Ю.М. Провадження було кваліфіковане за статтями 186 ч. 2 (грабіж, поєднаний з насильством) і 171 ч.1 (умисне перешкоджання законній профдіяльності журналістів) КК України", -йдеться у повідомленні.

Поліція дійшла висновку, що в діях нападника немає складу кримінальних правопорушень.

"Постанова про закриття провадження зобов’язувала направити її копію потерпілому і заявнику. Однак слідчий тримав її в секреті від потерпілих з грудня 2017 р. Лише наприкінці березня, після низки звернень журналістів до міської та обласної прокуратури, редакція дізналася про закриття справи і отримала копію постанови", - розповідають журналісти.

Вони зазначають також, що жодних слідчих дій, окрім відбирання заяв і відеодоказів у день нападу, зі знімальною групою не проводилося, навіть після звернень потерпілих з проханням зробити це.

Як відомо, на знімальну групу програми "Наші гроші" вранці 10 квітня 2017 року напав один із охоронців елітного містечка під Харковом, де розташовані будинки нардепа Котвіцького. Під час зйомок сюжету він підійшов до знімальної групи "Наших грошей", схопив оператора за горло і силою забрав планшет.

Теми: ХарківВерховна РадаскандалЗМІНародний фронт
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