Полиция закрыла дело о нападении на журналистов под домом партнера Авакова

Уголовное производство об ограблении телевизионной съемочной группы во время съемки имения нардепа из фракции "Народный фронт" Игоря Котвицкого закрыто.

Об этом сообщает Bihus.info.

Отмечается, что информацию о нападении на журналистов программы "Наші гроші з Денисом Бігусом" харьковские следователи и прокуроры скрывали почти четыре месяца - с декабря 2017 года.

"Дело о нападении закрыли 4 декабря 2017 года постановлением старшего следователя СО Харьковского ОП ГУНП в Харьковской области капитана полиции Пилюшенко Ю.М. Производство было квалифицировано по статьям 186 ч.2 (грабеж, объединенный с насилием) и 171 ч.1 (умышленное препятствование законной профдеятельности журналистов) УК Украины", говорится в сообщении.

Полиция пришла к выводу, что в действиях нападающего нет состава уголовных преступлений.

"Постановление о прекращении производства обязывало направить его копию потерпевшему и заявителю. Однако следователь держал его в секрете от пострадавших с декабря 2017 года. Лишь в конце марта, после ряда обращений журналистов в городскую и областную прокуратуры, редакция узнала о закрытии дела и получила копию постановления", - рассказывают журналисты.

Они отмечают также, что никаких следственных действий, кроме сбора заявлений и видеодоказательств в день нападения, со съемочной группой не проводилось, даже после обращений пострадавших с просьбой сделать это.

Как известно, на съемочную группу программы "Наші гроші" утром 10 апреля 2017 года напал один из охранников элитного городка под Харьковом, где расположены дома нардепа Котвицкого. Во время съемок сюжета он подошел к съемочной группе, схватил оператора за горло и силой отобрал планшет.