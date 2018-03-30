Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Полиция закрыла дело о нападении на журналистов под домом партнера Авакова

Пятница, 30 марта 2018, 18:22

Уголовное производство об ограблении телевизионной съемочной группы во время съемки имения нардепа из фракции "Народный фронт" Игоря Котвицкого закрыто.

Об этом сообщает Bihus.info.

Отмечается, что информацию о нападении на журналистов программы "Наші гроші з Денисом Бігусом" харьковские следователи и прокуроры скрывали почти четыре месяца - с декабря 2017 года.

"Дело о нападении закрыли 4 декабря 2017 года постановлением старшего следователя СО Харьковского ОП ГУНП в Харьковской области капитана полиции Пилюшенко Ю.М. Производство было квалифицировано по статьям 186 ч.2 (грабеж, объединенный с насилием) и 171 ч.1 (умышленное препятствование законной профдеятельности журналистов) УК Украины", говорится в сообщении.

Полиция пришла к выводу, что в действиях нападающего нет состава уголовных преступлений.

"Постановление о прекращении производства обязывало направить его копию потерпевшему и заявителю. Однако следователь держал его в секрете от пострадавших с декабря 2017 года. Лишь в конце марта, после ряда обращений журналистов в городскую и областную прокуратуры, редакция узнала о закрытии дела и получила копию постановления", - рассказывают журналисты.

Они отмечают также, что никаких следственных действий, кроме сбора заявлений и видеодоказательств в день нападения, со съемочной группой не проводилось, даже после обращений пострадавших с просьбой сделать это.

Как известно, на съемочную группу программы "Наші гроші" утром 10 апреля 2017 года напал один из охранников элитного городка под Харьковом, где расположены дома нардепа Котвицкого. Во время съемок сюжета он подошел к съемочной группе, схватил оператора за горло и силой отобрал планшет.

Темы: ХарьковВерховная РадаскандалСМИНародный фронт
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Все новости...
Харьков
Россия обстреляла село в Харьковской области, в результате чего погибла женщина
В Харькове вражеский дрон атаковал общежитие: разрушены 2 этажа
Атака "Шахедов" на Харьков: ранен мужчина
Последние новости
01:32
В Одесской области работает ПВО
01:08
Спасатели показали последствия российского обстрела: в трех квартирах разрушены стены
00:21
В Хмельницкой области работала ПВО
00:16
ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО
00:14
ОбновляетсяВ Киеве есть попадания по жилым домам в двух районах - Кличко
00:03
КГВА подтвердила попадание в жилой дом: на верхних этажах был пожар
23:26
Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"
23:22
В Англии одинокому оленю нашли пару к Рождеству: счастливая история "помощников Санты"
22:58
NYT: США активнее работают над конфискацией активов РФ для Украины на фоне блокады в Конгрессе
22:49
Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"
Все новости...
Реклама: