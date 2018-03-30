Президент Петр Порошенко подал декларацию о доходах за 2017 год. Согласно ей, общая сумма доходов президента за год равна 16 303 874 гривен.

Об этом сообщает пресс-служба президента.

"Общая сумма доходов, полученных Петром Порошенко за 2017, равна 16 303 874 гривнам. 336 000 из них составляет заработная плата, которую глава государства из года в год в полном объеме перечисляет на благотворительные цели. 15 795 874 гривен - проценты по депозитам. С этими и другими данными можно ознакомиться в электронной декларации Петра Порошенко за 2017 год, которая сегодня появится в открытом доступе", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сумма средств, которые Петр Порошенко хранил на банковских счетах в прошлом году, уменьшилась за год на 430 000 долларов.

В течение 2017 года Порошенко не получал дивидендов от предприятий, конечным бенефициаром которых он есть.

"Неизменным остался перечень ценных бумаг, которыми владеет Порошенко, его движимого и недвижимого имущества: ничего нового по сравнению с 2016 годом", - отмечает пресс-служба.

Как известно, согласно декларации Порошенко за 2016 год, общая сумма его дохода составила 12 295 570 гривен, заработная плата тогда составила 366 342 гривен, проценты - 11 902 976 гривен, отчуждения ценных бумаг и корпоративных прав - 26 252 гривен.

По данным декларации Порошенко за 2016 год, в банках он хранил 80 780 гривен (из них 34 390 гривен его, а остальные его жены Марины Порошенко), 26 984 454 долларов (1 063 988 долларов он хранит в Ротшильд Банк АГ, а остальные в собственном "Международном инвестиционном банке"), 14 185 евро (из них 9 885 принадлежат ему, а остальные жене), 393 фунтов стерлингов.

В наличности в 2016 году Порошенко был 60 тысяч долларов и 180 тысяч гривен.

Кроме того, его жена Марина Порошенко в 2016 году заработала 75 тысяч гривен в виде зарплаты в "Благотворительном Фонде Петра Порошенко".