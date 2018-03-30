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На вихідних в Україні потепліє до +17°

П'ятниця, 30 березня 2018, 19:22

У вихідні з південного заходу Європи на територію України почне поширюватися тепле і вологе повітря.

Про це повідомляє "Укргідрометцентр", передає "Інтерфакс-Україна".

У західних, північних, більшості центральних і Харківській областях очікується невеликий дощ, у Львівській області та на Закарпатті помірний дощ, вночі з мокрим снігом, на решті території без опадів.

Вночі та вранці на дорогах північно-східної частини подекуди ожеледиця.

Вітер переважно південний, 7-12 м/с, у центральних і південних областях пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 0-5 ° тепла, вдень 9-14 °, у східних та Сумській областях вночі близько 0 °, вдень 6-11 ° тепла.

У Києві - невеликий дощ, температура вночі 1-3 ° тепла, вдень 10-12 °.

1 квітня в західних областях помірні дощі, в карпатському регіоні сильні, у північних, вдень і у Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Одеській, Миколаївській областях невеликі дощі, на решті території без опадів.

Вітер південний, 7-12 м/с, окрім західних областей, пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 2-7 ° тепла, вдень 13-18 °, у західних областях і на півночі Лівобережжя 9-14 °.

У Києві місцями невеликі дощі. Температура вночі 2-7 ° тепла, вдень 13-18 °. Вітер південний, 7-12 м / с, вдень пориви 15-20 м/с.

Теми: погодаУкраїнаКиїв
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