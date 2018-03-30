На выходных в Украине потеплеет до + 17°

В выходные с юго-запада Европы на территорию Украины начнет распространяться теплый и влажный воздух.

Об этом сообщает "Укргидрометцентр", передает "Интерфакс-Украина".

В западных, северных, большинстве центральных и Харьковской областях ожидается небольшой дождь, во Львовской области и на Закарпатье умеренный дождь, ночью с мокрым снегом, на остальной территории без осадков.

Ночью и утром на дорогах северо-восточной части местами гололедица.

Ветер преимущественно южный, 7-12 м / с, в центральных и южных областях порывы 15-20 м / с.

Температура ночью 0-5° тепла, днем ​​9-14°, в восточных и Сумской областях ночью около 0°, днем ​​6-11° тепла.

В Киеве - небольшой дождь, температура ночью 1-3° тепла, днем ​​10-12°.

1 апреля в западных областях умеренные дожди, в карпатском регионе сильные, в северных, днем ​​и в Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Одесской, Николаевской областях небольшие дожди, на остальной территории без осадков.

Ветер южный, 7-12 м / с, кроме западных областей, порывы 15-20 м / с.

Температура ночью 2-7° тепла, днем ​​13-18°, в западных областях и на севере Левобережья 9-14°.

В Киеве местами небольшие дожди. Температура ночью 2-7° тепла, днем ​​13-18°. Ветер южный, 7-12 м / с, днем ​​порывы 15-20 м / с.