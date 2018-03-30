Омбудсмен звернулась до міністра оборони через пожежі на полігонах

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П'ятниця, 30 березня 2018, 20:15

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова звернулася до міністра оборони Степана Полторака через збільшення кількості випадків пожеж на полігонах ЗСУ.

Про це повідомляється на сайті омбудсмена.

"Останнім часом почастішали випадки пожеж у наметових містечках військових частин та підрозділів, що перебувають на полігонах  Збройних Сил України", - йдеться у повідомленні.

13 березня 2018 року сталася пожежа на полігоні "Широколанівський" (Миколаївська область) в розташуванні військової частини А0501.  Під час неї загинув один військовослужбовець та травмувалися інші військовослужбовці.

29 березня 2018 року, за інформацією Військової прокуратури Центрального регіону України, інцидент стався в одній з військових частин, яка дислокується неподалік села Гончарівське Чернігівської області.

Внаслідок загорання намету отримав опіки військовослужбовець військової служби за контрактом.

"У зв’язку з цим омбудсмен Людмила Денісова запитала у міністра оборони про заходи, що вживаються у Збройних Силах України, аби запобігти травмуванню військовослужбовців. А також про забезпечення соціальних гарантій членів родин загиблого воїна та травмованих бійців", - зазначили у відомстві.

Українська правда
Теми: права людини пожежа
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