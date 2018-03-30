Омбудсмен обратилась к министру обороны из-за пожаров на полигонах

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Пятница, 30 марта 2018, 20:15

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к министру обороны Степану Полтораку из-за увеличения количества случаев пожаров на полигонах ВСУ.

Об этом сообщается на сайте омбудсмена.

"В последнее время участились случаи пожаров в палаточных городках воинских частей и подразделений, находящихся на полигонах Вооруженных Сил Украины", - говорится в сообщении.

13 марта 2018 года произошел пожар на полигоне "Широколановский" (Николаевская область) в расположении воинской части А0501. Во время него погиб один военнослужащий и травмированы другие военнослужащие.

29 марта 2018 года, по информации Военной прокуратуры Центрального региона Украины, инцидент произошел в одной из воинских частей, которая дислоцируется возле села Гончаровское Черниговской области.

В результате возгорания палатки получил ожоги военнослужащий военной службы по контракту.

"В связи с этим омбудсмен Людмила Денисова спросила у министра обороны о мерах, предпринимаемых в Вооруженных Силах Украины, чтобы предотвратить травмирование военнослужащих. А также об обеспечении социальных гарантий членов семей погибшего воина и травмированных бойцов", - отметили в ведомстве.

Украинская правда
Темы: права человека пожар
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