На Донеччині посадовець погрожує активісту

Голова Олександрівської районної державної адміністрації Микола Мачульський погрожував координатору руху "Сильні громади" в Олександрівці Сергію Кайдашу.

Про це повідомляється на сторінці "Сильних громад" у Facebook.

Це відбулося під час святкування ювілею районної газети.

За словами активіста, він вийшов із святкування в коридор школи мистецтв. Йому назустріч йшли голова РДА Микола Мачульський, керівник Департаменту інформаційної та внутрішньої політики ДонОДА Людмила Биченко і журналісти з Краматорська.

В їхній присутності Мачульський погрожував Сергію Кайдашу, використовуючи ненормативну лексику.

"Голова РДА підійшов до Сергія, взявся двома пальцями за його підборіддя і став погрожувати", - зазначають у русі.

Кайдаш наводить дослівно цитату Мачульського: "Слыш ты, сынок! Если ты продолжишь писать обо мне и моей работе дальше, я тебя разъ**у!"

На це активіст відповів: "Ви підбирайте слова і тримайте руки при собі. Я тут не просто як мешканець району, я журналіст".

Представниця облдержадміністрації взяла Мачульського за плече, сказавши: "Миколо Івановичу, припиніть" і відвела чиновника в бік.

Микола Мачульський очолює Олександрівську районну державну адміністрацію з травня 2014 року. Частина Олександрівського району, разом із районним центром увійшла до складу Олександрівської об'єднаної територіальної громади. Перші вибори в цій ОТГ відбудуться через місяць, 29 квітня.