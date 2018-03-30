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В Донецкой области чиновник угрожает активисту

Пятница, 30 марта 2018, 20:47

Председатель Александровской районной государственной администрации Николай Мачульский угрожал координатору движения "Сильные громады" в Александровке Сергею Кайдашу.

Об этом сообщается на странице "Сильных громад" в Facebook.

Это произошло во время празднования юбилея районной газеты.

По словам активиста, он вышел из празднования в коридор школы искусств. Ему навстречу шли председатель РГА Николай Мачульский, руководитель Департамента информационной и внутренней политики ДонОДА Людмила Быченко и журналисты из Краматорска.

В их присутствии Мачульський угрожал Сергею Кайдашу, используя ненормативную лексику.

"Председатель РГА подошел к Сергею, взялся двумя пальцами за его подбородок и стал угрожать", - отмечают в движении.

Кайдаш приводит дословно цитату Мачульського: "Слыш ты, сынок! Если ты продолжишь писать обо мне и моей работе дальше, я тебя разъ**у!"

На это активист ответил: "Вы подбирайте слова и держите руки при себе. Я здесь не просто как житель района, я журналист".

Представительница облгосадминистрации взяла Мачульського за плечо, сказав: "Николай Иванович, прекратите" и отвела чиновника в сторону.

Николай Мачульский возглавляет Александровскую районную государственную администрацию с мая 2014 года. Часть Александровского района, вместе с районным центром вошла в состав Александровской объединенной территориальной общины. Первые выборы в этой ОТГ состоятся через месяц, 29 апреля.

Украинская правда
Темы: Донецкая областьСМИ
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