Тимошенко арендует дом сестры с участками тети – декларация

Глава фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко арендует в Козине дом сестры и пользуется четырьмя участками, смежными с этим домом.

Соответствующие данные нардеп внесла в декларации за 2017, опубликованной в Едином госреестре.

При этом, два земельных участка, принадлежащих двоюродной сестре Тимошенко Шараповой Татьяне Валерьевне и, согласно декларации, находятся под арендованным домом.

Еще двумя участками, которые "граничат с объектом аренды", владеет тетя нардепа Ульяхина Антонина Николаевна.

Собственной недвижимости Тимошенко не имеет.

Согласно декларации, ее доход за прошлый год составил 560 тысяч гривен, из которых 225,5 тысяч – депутатская зарплата.

Общий доход супругов в 2017 году составил более 4 миллионов гривен – Александр Тимошенко задекларировал доход от предпринимательства почти в 3,4 миллиона.

Кроме того муж нардепа указал "иностранный доход" в 245 тысяч, полученный от пражской Britico Product s.r.o. Последняя значится учредителем и владельцем ООО "Интернациональные индустриальные проекты", у которого "Батькивщина" с 2016 года арендует Mercedes Benz S600. Согласно отчетности партии за 2017 год, она перечислила "ИИП" 1 112 686 гривен.

Муж Тимошенко владеет двумя предприятиями: "Геофорс" и "Леди Ю". Среди владельцев последнего также значатся дочь и мать нардепа.

Денежные активы самой Юлии Тимошенко – это чуть больше 900 тысяч гривен. Но ее муж также указывает 382 тысяч гривен, 194 тысяч евро и почти 386 тысяч долларов.

В то же время, в 2016 году он декларировал на 1,9 миллиона гривен и на 41 тысячу евро больше. Ни одного нового имущества, акций ни он, ни жена не задекларировали. Единственные значительные расходы указаны как "приобретение товаров (работ, услуг)" за 185 тысяч.

В автопарке Александра Тимошенко – Mercedes-Benz GL-350 CDI 2014 года и ГАЗ 14 1983 года. Сама Юлия Тимошенко никаких автомобилей, как и раньше, не декларирует.

В ее собственности числятся различные ювелирные изделия Chanel, Dinh Van, Cartier, Chopard, Mikimoto. А муж среди ценностей указывает двое часов: Vacheron Constantin и Corum.

Ранее в своей декларации Тимошенко указывала членство в благотворительной организациии "Рух опору" и членство в его руководящих органах. Однако в 2017 году организация не значится в декларации нардепа.