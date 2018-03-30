Оператори показали, як перевірити картку на доступ до 4G

Українські мобільні оператори показали, як перевірити, чи підтримує SIM-картка та телефон зв'язок четвертого покоління.

Про це Lifecell, Vodafon та Kyivstar повідомили на сайтах та SMS-розсилками.

Для швидкої перевірки оператори запропонували комбінації, які необхідно набрати.

Для Lifecell це *455#, для Vodafon – *222#, для Kyivstar – *245*4# для перевірки SIM-картки та *245*5# для перевірки підтримки телефоном.

Як відомо, українські мобільні оператори 30 березня запустили зв'язок четвертого покоління у найбільших містах.

Поки що новий стандарт запущено в 20 містах, зокрема: Києві, Дніпрі, Харкові, Запоріжжі, Львові, Полтаві, Сумах, Івано-Франківську, Чернівцях, Одесі та Херсоні.