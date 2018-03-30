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Оператори показали, як перевірити картку на доступ до 4G

П'ятниця, 30 березня 2018, 23:09

Українські мобільні оператори показали, як перевірити, чи підтримує SIM-картка та телефон зв'язок четвертого покоління.

Про це Lifecell, Vodafon та Kyivstar повідомили на сайтах та SMS-розсилками.

Для швидкої перевірки оператори запропонували комбінації, які необхідно набрати.

Для Lifecell це *455#, для Vodafon – *222#, для Kyivstar – *245*4# для перевірки SIM-картки та *245*5# для перевірки підтримки телефоном.

Як відомо, українські мобільні оператори 30 березня запустили зв'язок четвертого покоління у найбільших містах.

Поки що новий стандарт запущено в 20 містах, зокрема: Києві, Дніпрі, Харкові, Запоріжжі, Львові, Полтаві, Сумах, Івано-Франківську, Чернівцях, Одесі та Херсоні.

Запуск перших базових станцій 4G став можливим після того, як Український державний центр радіочастот оголосив, що 30 березня почне видавати компаніям дозвільні документи.

Як відомо, мобільні оператори купили частоти 4G в діапазоні 1800 МГц. Загальний обсяг отриманих в ході аукціону на 4G коштів в діапазоні 1800 МГЦ - 5,434 мільярда гривень.

У ході торгів за частоти в діапазоні 1800 МГц компанії переплатили 1,45 млрд понад стартову ціну.За частоти в діапазоні 2400 МГц сумарно держава отримає за ліцензії понад 2,45 млрд гривень.

У сумі держава отримала 7,89 мільярда за 4G.

Читайте також: Київстар, Vodafone та lifecell купили ліцензії на 4G. Що і коли отримають абоненти

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