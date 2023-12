ООН затвердила нові санкції проти КНДР

Рада Безпеки ООН запровадила нові санкції проти Північної Кореї, обмеження стосуються кораблів і судноплавних компаній пов'язаних з контрабандою нафти і вугілля.

Про це пише Reuters.

Комітет з санкцій щодо Північної Кореї на прохання Сполучених Штатів Америки вніс до "чорного списку" 21 судноплавну компанію, в тому числі 5 в Китаї, 15 північнокорейських суден і 12 суден інших країн.

12 кораблям, які не належать Північній Кореї, заборонено заходити в порти і вони мають бути зняті з реєстрації, крім того активи решти 15 північнокорейських суден будуть заморожені, а 13 з них також заборонено заходити в порти.

Рішенням ООН активи 21 судноплавної компанії, включаючи підприємства, що базуються на Маршаллових островах, в Сінгапурі, Панамі і Самоа повинні бути заморожені.

Крім того, під санкції потрапив громадянин Тайваню, Цан Юн Юань, який звинувачується в координації "експорту північнокорейського вугілля з північнокорейським брокером, що діяв у третій країні", його активи також будуть заморожені.

Посол США в ООН Ніккі Гейлі заявила, що ці санкції, які є найбільшими, узгодженими комітетом Ради, спрямовані на припинення незаконної контрабанди Північної Кореї.

Ambassador Nikki Haley: “The approval of this historic #sanctions package is a clear sign that the international community is united in our efforts to keep up maximum pressure on the #NorthKorean regime." pic.twitter.com/g8YrZlQTHe