Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

ООН затвердила нові санкції проти КНДР

Субота, 31 березня 2018, 01:11

Рада Безпеки ООН запровадила нові санкції проти Північної Кореї, обмеження стосуються кораблів і судноплавних компаній пов'язаних з контрабандою нафти і вугілля.

Про це пише Reuters.

Комітет з санкцій щодо Північної Кореї на прохання Сполучених Штатів Америки вніс до "чорного списку" 21 судноплавну компанію, в тому числі 5 в Китаї, 15 північнокорейських суден і 12 суден інших країн.

12 кораблям, які не належать Північній Кореї, заборонено заходити в порти і вони мають бути зняті з реєстрації, крім того активи решти 15 північнокорейських суден будуть заморожені, а 13 з них також заборонено заходити в порти.

Рішенням ООН активи 21 судноплавної компанії, включаючи підприємства, що базуються на Маршаллових островах, в Сінгапурі, Панамі і Самоа повинні бути заморожені.

Крім того, під санкції потрапив громадянин Тайваню, Цан Юн Юань, який звинувачується в координації "експорту північнокорейського вугілля з північнокорейським брокером, що діяв у третій країні", його активи також будуть заморожені.

Посол США в ООН Ніккі Гейлі заявила, що ці санкції, які є найбільшими, узгодженими комітетом Ради, спрямовані на припинення незаконної контрабанди Північної Кореї.

"Затвердження цього історичного пакету санкцій є явною ознакою того, що міжнародне співтовариство об'єдналося в зусиллях з підтримки максимального тиску на північнокорейський режим", - сказала вона.

Цей список містить частину запиту Вашингтона. США пропонували внести в нього 33 судна, 27 судноплавних компаній і громадянина Тайваню. Китай відклав рішення до 2 березня без пояснень.

Потім США запропонували скорочений список, який і був одноголосно схвалений комітетом в п'ятницю.

Теми: Північна КореясанкціїООН
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоЗалужний і Умєров з'їздили до Сирського і обговорили план дій

Єврокомісія може вже у середу розморозити 10 млрд євро для Угорщини – ЗМІ

Столичний стоматолог отримав 10 років тюрми за розбій, шахрайство й замахи на вбивство

Терміни відновлення роботи незрозумілі – гендиректор "Київстар"

Словаччина готова підтримати відкриття європереговорів з Україною – глава МЗС

відеоЗСУ відбили в окупантів один з териконів в межах Горлівки – Зеленський

Усі новини...
Північна Корея
США заявили про готовність говорити з Північною Кореєю про її ядерну програму
КНДР випустила дві ракети малої дальності
РФ відновила експорт нафти до Північної Кореї після дворічної перерви – ООН
Останні новини
17:52
Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку
17:33
фото25 тисяч книжок для українських бібліотек доправили із Великої Британії
17:24
Уряд погодив призначення 2 голів ОДА
17:17
фотоЗалужний і Умєров з'їздили до Сирського і обговорили план дій
17:14
Вантажівку, яка блокувала "Ягодин-Дорогуськ", прибрали: як домовились про зняття блокади
17:14
фотоУ Росії в дитсадку роздали дітям грамоти з гербом України: у закладі почали перевірку
16:53
У Німеччині оголосили звинувачення 27 учасникам спроби перевороту, зокрема громадянці РФ
16:45
Збій у "Київстарі" не вплинув на дії українських військових – Фітьо
16:39
У Техасі суд заборонив жінці зробити аборт попри те, що дитина смертельно хвора
16:22
Єврокомісія може вже у середу розморозити 10 млрд євро для Угорщини – ЗМІ
Усі новини...
Реклама: