ООН затвердила нові санкції проти КНДР

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Субота, 31 березня 2018, 01:11

Рада Безпеки ООН запровадила нові санкції проти Північної Кореї, обмеження стосуються кораблів і судноплавних компаній пов'язаних з контрабандою нафти і вугілля.

Про це пише Reuters.

Комітет з санкцій щодо Північної Кореї на прохання Сполучених Штатів Америки вніс до "чорного списку" 21 судноплавну компанію, в тому числі 5 в Китаї, 15 північнокорейських суден і 12 суден інших країн.

12 кораблям, які не належать Північній Кореї, заборонено заходити в порти і вони мають бути зняті з реєстрації, крім того активи решти 15 північнокорейських суден будуть заморожені, а 13 з них також заборонено заходити в порти.

Рішенням ООН активи 21 судноплавної компанії, включаючи підприємства, що базуються на Маршаллових островах, в Сінгапурі, Панамі і Самоа повинні бути заморожені.

Крім того, під санкції потрапив громадянин Тайваню, Цан Юн Юань, який звинувачується в координації "експорту північнокорейського вугілля з північнокорейським брокером, що діяв у третій країні", його активи також будуть заморожені.

Посол США в ООН Ніккі Гейлі заявила, що ці санкції, які є найбільшими, узгодженими комітетом Ради, спрямовані на припинення незаконної контрабанди Північної Кореї.

"Затвердження цього історичного пакету санкцій є явною ознакою того, що міжнародне співтовариство об'єдналося в зусиллях з підтримки максимального тиску на північнокорейський режим", - сказала вона.

Цей список містить частину запиту Вашингтона. США пропонували внести в нього 33 судна, 27 судноплавних компаній і громадянина Тайваню. Китай відклав рішення до 2 березня без пояснень.

Потім США запропонували скорочений список, який і був одноголосно схвалений комітетом в п'ятницю.

Теми: Північна Корея санкції ООН
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