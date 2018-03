ООН утвердила новые санкции против КНДР

Совет Безопасности ООН ввел новые санкции против Северной Кореей, ограничения касаются кораблей и судоходных компаний связанных с контрабандой нефти и угля.

Об этом пишет Reuters.

Комитет по санкциям в отношении Северной Кореи по просьбе Соединенных Штатов Америки внес в "черный список" 21 судоходную компанию, в том числе 5 в Китае, 15 северокорейских судов и 12 судов других стран.

12 кораблям, которые не принадлежат Северной Корее, запрещено заходить в порты и они должны быть сняты с регистрации, кроме того активы оставшихся 15 северокорейских судов будут заморожены, а 13 из них также запрещено заходить в порты.

Решением ООН активы 21 судоходной компании, включая предприятия, базирующиеся на Маршалловых островах, в Сингапуре, Панаме и Самоа должны быть заморожены.

Кроме того, под санкции попал гражданин Тайваня, Цан Юн Юань, который обвиняется в координации "экспорта северокорейского угля с северокорейским брокером, действующим в третьей стране", его активы также будут заморожены.

Посол США в ООН Никки Хейли заявила, что эти санкции, которые являются самыми крупными, согласованными комитетом совета, направлены на прекращение незаконной контрабанды Северной Кореи.

Ambassador Nikki Haley: “The approval of this historic #sanctions package is a clear sign that the international community is united in our efforts to keep up maximum pressure on the #NorthKorean regime." pic.twitter.com/g8YrZlQTHe