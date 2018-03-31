ЗМІ: Британія погрожує закрити "лігво шпигунів" - торгпредство РФ в Лондоні

123 перегляди
Субота, 31 березня 2018, 04:31

Велика Британія пригрозила закрити російську торговельну місію на півночі Лондона, назвавши її "лігвом шпигунів".

Про це пише The Telegraph.

Протистояння між двома країнами посилюється після того, як Москва заявила, що ще більше співробітників британського посольства мають бути вислані з Росії у відповідь на огляд літака російської компанії "Аерофлот", який прибув з Москви, британськими прикордонниками.

Як повідомлялось, МЗС РФ вимагає Від Великої Британії  протягом місяця скоротити кількість працівників у посольстві і генконсульствах в Росії до числа дипломатичних працівників РФ в Британії.

Напередодні Росія оголосила про вислання 58 американських дипломатів та двох співробітників генконсульства США в Єкатеринбурзі. Також оголошено про закриття американського генконсульства в Санкт-Петербурзі.

Як відомо, 29 країн висилають російських дипломатів у зв'язку з отруєнням у Солсбері колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля та його доньки Юлії.

Теми: Велика Британія Росія дипломатичні відносини
powered by lun.ua
По темі
Держдеп США прокоментував "дзеркальні" дії Москви: РФ не зацікавлена у діалозі 30 березня 2018, 00:01
Юлія Скрипаль притомна і може говорити – ВВС 29 березня 2018, 22:11
Поліція назвала місце отруєння Скрипалів 29 березня 2018, 04:49
Усі новини
Головні новини
РФ висилає українських дипломатів саме з тих міст, де утримує заручників
Обрали членів Ради громадського контролю ДБР
Головні новини дня – за 60 секунд
Порошенко подав декларацію про доходи
Усі новини
дослідження

Чому хрустять пальці

Досвід

Як викрали мою машину і чого це мене навчило

Досвід

Як львів’янка самотужки реставрує 100-річний під’їзд