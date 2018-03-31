ЗМІ: Британія погрожує закрити "лігво шпигунів" - торгпредство РФ в Лондоні

Велика Британія пригрозила закрити російську торговельну місію на півночі Лондона, назвавши її "лігвом шпигунів".

Про це пише The Telegraph.

Протистояння між двома країнами посилюється після того, як Москва заявила, що ще більше співробітників британського посольства мають бути вислані з Росії у відповідь на огляд літака російської компанії "Аерофлот", який прибув з Москви, британськими прикордонниками.

Як повідомлялось, МЗС РФ вимагає Від Великої Британії протягом місяця скоротити кількість працівників у посольстві і генконсульствах в Росії до числа дипломатичних працівників РФ в Британії.

Напередодні Росія оголосила про вислання 58 американських дипломатів та двох співробітників генконсульства США в Єкатеринбурзі. Також оголошено про закриття американського генконсульства в Санкт-Петербурзі.

Як відомо, 29 країн висилають російських дипломатів у зв'язку з отруєнням у Солсбері колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля та його доньки Юлії.