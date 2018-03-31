СМИ: Британия грозит закрыть "логово шпионов" - торгпредство РФ в Лондоне

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Суббота, 31 марта 2018, 04:31

Великобритания пригрозила закрыть российскую торговую миссию на севере Лондона, назвав ее "логовом шпионов".

Об этом пишет The Telegraph.

Противостояние между двумя странами усиливается после того, как Москва заявила, что ещё больше сотрудников британского посольства должны быть высланы из России, в ответ на осмотр самолета российской компании "Аэрофлот", прибывшего из Москвы, британскими пограничниками.

Как сообщалось, МИД РФ требует от Великобритании в течение месяца сократить количество работников в посольстве и генконсульствах в России к числу дипломатических работников РФ в Великобритании.

Накануне Россия объявила о высылке 58 американских дипломатов и двух сотрудников генконсульства США в Екатеринбурге. Также объявлено о закрытии американского генконсульства в Санкт-Петербурге.

Как известно, 29 стран высылают российских дипломатов в связи с отравлением в Солсбери бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Темы: Великобритания Росcия дипломатические отношения
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