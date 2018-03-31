У Трампа є більш жорсткий варіант відповіді РФ на отруєння Скрипаля

У США було три варіанти відповіді на причетність Росії до отруєння колишнього розвідника Сергія Скрипаля в Великобританії.

Про це пише Washington Post з посиланням на два джерела в американській розвідці.

Як повідомляється, незабаром після отруєння Скрипалів, радники президента США Дональда Трампа представили йому три варіанти, які були описані як "легкий, середній і важкий".

"Легкий" варіант передбачав вигнання приблизно 30 шпигунів, а також збереження російського консульства в Сіетлі.

Варіант "середній", який президент США в кінцевому підсумку і вибрав, як відомо, передбачав висилку 48 дипломатів з посольства у Вашингтоні і 12 в місії ООН у Нью-Йорку, а також закриття консульства в Сіетлі.

Як зазначає видання, в розмовах з європейськими лідерами Трамп сказав, що Сполучені Штати не зацікавлені в висилці шпигунів у відповідь на отруєння колишнього російського подвійного агента в Британії, якщо інші країни не будуть робити те ж саме.

При цьому остаточне рішення здивувало навіть союзників США.

"Ми отримали сигнали про те, що буде висилка, але кількість нас здивувала. Вона була занадто високою", - повідомив виданню високопоставлений європейський дипломат у Вашингтоні.

Офіційні особи, які говорили на умовах анонімності, відмовилися назвати "важкий" варіант, щоб не розкривати кроки, які Трамп ще міг зробити, але один з чиновників зазначив, що американській контррозвідці відомо про більш ніж 40 російських шпигунів, які не потрапили до переліку висланих.

У відповідь, Росія оголосила про вислання 58 американських дипломатів та двох співробітників генконсульства США в Єкатеринбурзі. Також оголошено про закриття американського генконсульства в Санкт-Петербурзі.

Як відомо, вже 29 країн висилають російських дипломатів у зв'язку з отруєнням у Солсбері колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля та його доньки Юлії.