У Трампа есть более жесткий вариант ответа РФ на отравление Скрипаля

У США было три варианта ответа на причастность России к отравлению бывшего разведчика Сергея Скрипаля в Великобритании.

Об этом пишет Washington Post со ссылкой на два источника в американской разведке.

Как сообщается, вскоре после отравления Скрипалей, советники президента США Дональда Трампа представили ему три варианта, которые были описаны как "легкий, средний и тяжелый".

"Легкий" вариант предусматривал изгнание примерно 30 шпионов, а также сохранение российского консульства в Сиэтле.

Вариант "средний", который президент США в конечном итоге и выбрал, как известно, предусматривал высылку 48 дипломатов из посольства в Вашингтоне и 12 в миссии ООН в Нью-Йорке и закрытие консульства в Сиэтле.

Как отмечает издание, в разговорах с европейскими лидерами Трамп сказал, что Соединенные Штаты не заинтересованы в высылке шпионов в ответ на отравление бывшего российского двойного агента в Британии, если другие страны не будут делать то же самое.



При этом окончательное решение удивило даже союзников США.

"Мы получили сигналы о том, что будет высылка, но количество нас удивило. Оно было слишком высоко", - сообщил изданию высокопоставленный европейский дипломат в Вашингтоне.

Официальные лица, говорившие на условиях анонимности, отказались назвать "тяжелый" вариант, чтобы не раскрывать шаги, которые Трамп мог предпринять, но один из чиновников отметил, что американской контрразведке известно о более чем 40 российских шпионах, которые не попали в список высланных.

В ответ, Россия объявила о высылке 58 американских дипломатов и двух сотрудников генконсульства США в Екатеринбурге. Также объявлено о закрытии американского генконсульства в Санкт-Петербурге.

Как известно, уже 29 стран высылают российских дипломатов в связи с отравлением в Солсбери.