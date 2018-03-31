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Порошенко назвал защитников "Северного потока - 2" сообщниками Москвы

Суббота, 31 марта 2018, 07:39
Порошенко назвал защитников Северного потока - 2 сообщниками Москвы

Сторонники строительства трубопровода "Северный поток - 2" являются "сообщниками России в ее гибридной войне".

Такое мнение президент Украины Петр Порошенко выразил в интервью изданиям медиагруппы Funke, которое будет опубликовано в субботу, 31 марта, пишет DW.com.

Строительство "Северного потока - 2" представляет собой "серьезную опасность" для Украины, уверен украинский  президент.

С одной стороны, Киев ежегодно будет терять по 2 млрд долларов пошлин, которые Киев взимал за транзит российского газа в Европу. С другой стороны, российский концерн "Газпром", вероятно, уменьшит объемы поставок газа в Украину и таким образом "ослабит" ее.

Для России "Северный поток - 2" - это "инструмент политического давления", подчеркнул Порошенко.

Также Порошенко считает, что дело об отравлении бывшего двойного агента Сергея Скрипаля в Великобритании повлечет за собой последствия для прокладки трубопровода, который должен соединить Россию и Германию.

Как сообщалось, Германия дала разрешение на строительство спорного газопровода "Северный поток-2" по дну Балтийского моря.

Как известно, проект "Северный поток-2" предусматривает строительство и работу двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию.

Противники проекта - в том числе Польша, страны Балтии и Дания - утверждают, что "Северный поток-2" увеличит зависимость ЕС от "Газпрома", который уже поставляет около трети объемов газа в ЕС.

Темы: газГерманияПорошенкоРосcия
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