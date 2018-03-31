АТО: Перемир’я тривало 10 хвилин, бойовики здійснили 32 обстріли

За минулу добу агресор здійснив 32 обстріли позицій українських захисників. Під час виконання бойових завдань один український військовослужбовець загинув, троє – отримали поранення.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

Бойовики російсько-окупаційних військ продовжують зривати "великоднє перемир’я" встановлене на лінії розмежування сторін з опівночі 30 березня.

Через десять хвилин після встановлення режиму перемир’я бойовики російсько-окупаційних військ обстріляли Авдіївку та Опитне, застосувавши при цьому зброю, заборонену Мінськими домовленостями.

Протягом доби на Донецькому напрямку з 82-мм мінометів, гранатометів та протитанковою керованою ракетою противник обстріляв укріплення ЗСУ поблизу Талаківки, гранатомети застосував в районі Опитного, Верхньоторецького, Богданівки, Шахти Бутівка, Лебединського та Широкиного.

Також з гранатометів, великокаліберних кулеметів та зенітної установки обстріляні укріплення ЗСУ у Водяному, а з великокаліберних кулеметів – поблизу Павлополя та Харчовика.

Крім цього, зі стрілецької зброї вогонь вівся по захисниках Павлополя, Авдіївки, Опитного, Богданівки, Новотроїцького, Кам’янки, Мар’їнки, Харчовика та Пісків.

На Луганському напрямку з гранатометів різних типів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї окупанти вели вогонь по опорних пунктах українських захисників в районі Луганського. Також гранатомети ворог застосував неподалік Катеринівки.

Як повідомляється, українська сторона СЦКК пов’язує провокаційні обстріли бойовиками російсько-окупаційних військ із намаганням спровокувати вогонь у відповідь, та перекласти відповідальність за порушення режиму перемир’я на сили АТО.

Українська сторона СЦКК наголошує, що підрозділи ЗС України чітко дотримуються Мінських домовленостей, та забезпечують виконання рішення керівництва ЗС України щодо заборони використання всіх видів озброєння та боєприпасів у період з 00.01 хвилини 30 березня 2018 року, незважаючи на провокації з боку окупантів.