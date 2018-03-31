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АТО: Перемирие длилось 10 минут, боевики совершили 32 обстрела

Суббота, 31 марта 2018, 07:58

За минувшие сутки агрессор совершил 32 обстрела позиций украинских защитников. Во время выполнения боевых задач один украинский военнослужащий погиб, трое - получили ранения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

Боевики российско-оккупационных войск продолжают срывать "пасхальное перемирие" установлено на линии разграничения сторон с полуночи 30 марта.

Через десять минут после установления режима перемирия боевики российско-оккупационных войск обстреляли Авдеевку и Опытное, применив при этом оружие, запрещенное Минскими договоренностями.

В течении суток на Донецком направлении из 82-мм минометов, гранатометов и противотанковой управляемой ракетой противник обстрелял укрепления ВСУ вблизи Талаковки, гранатометы применил в районе Опытного, Верхнеторецкого, Богдановки, Шахты Бутовка, Лебединского и Широкиного.

Также из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и зенитной установки обстреляны укрепления ВСУ в Водяного, а из крупнокалиберных пулеметов - вблизи Павлополя и Пищевика.

Кроме этого, из стрелкового оружия огонь велся по защитникам Павлополя, Авдеевки, Опытного, Богдановки, Новотроицкого, Каменки, Марьинки, Пищевика и Песков.

На Луганском направлении из гранатометов различных типов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия оккупанты вели огонь по опорным пунктам украинских защитников в районе Луганского. Также гранатометы враг применил неподалеку Катериновки.

Как сообщается, украинская сторона СЦКК связывает провокационные обстрелы боевиками российско-оккупационных войск с попыткой спровоцировать ответный огонь, и переложить ответственность за нарушения режима перемирия на силы АТО.

Украинская сторона СЦКК подчеркивает, что подразделения ВС Украины четко придерживаются Минских договоренностей, и обеспечивают выполнение решения руководства ВС Украины о запрете использования всех видов вооружения и боеприпасов в период с 00.01 минуты 30 марта 2018, несмотря на провокации со стороны оккупантов.

Темы: АТОбоевые действияДонбасс
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