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У столиці в суботу туман, у центрі та на півдні - вітер

Субота, 31 березня 2018, 08:52

31 березня у Києві та Київській області утримається туман з видимістю 200-500 м. 

Про це повідомили у ДержНС з посиланням на дані Укргідрометцентру. 

Окрім того 31 березня вдень у Вінницькій, Черкаській, Полтавській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій областях очікуються пориви вітру 15-20 м/с.

У суботу синоптики прогнозують опади у більшості регіонів, окрім південних та східних. 

 

31 березня  - 1 квітня у горах Iвано-Франкiвської та високогір'ї Закарпатської областей через мокрий сніг та дощ зберігається значна сніголавинна небезпека 3 рiвня. 

Українська правда
Теми: погода
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