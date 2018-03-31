У столиці в суботу туман, у центрі та на півдні - вітер

31 березня у Києві та Київській області утримається туман з видимістю 200-500 м.

Про це повідомили у ДержНС з посиланням на дані Укргідрометцентру.

Окрім того 31 березня вдень у Вінницькій, Черкаській, Полтавській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій областях очікуються пориви вітру 15-20 м/с.

У суботу синоптики прогнозують опади у більшості регіонів, окрім південних та східних.

31 березня - 1 квітня у горах Iвано-Франкiвської та високогір'ї Закарпатської областей через мокрий сніг та дощ зберігається значна сніголавинна небезпека 3 рiвня.