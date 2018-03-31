В столице в субботу туман, в центре и на юге - ветер
Суббота, 31 марта 2018, 08:52
31 марта в Киеве и Киевской области ожидается туман с видимостью 200-500 м.
Об этом сообщили в ГосЧС со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
Кроме того 31 марта днем в Винницкой, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской областях ожидаются порывы ветра 15-20 м/с.
В субботу синоптики прогнозируют осадки в большинстве регионов, кроме южных и восточных.
31 марта - 1 апреля в горах Ивано-Франковской и высокогорье Закарпатской областей из-за мокрого снега и дождя сохраняется значительная снеголавинная опасность 3 уровня.
Украинская правда