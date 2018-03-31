В столице в субботу туман, в центре и на юге - ветер

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Суббота, 31 марта 2018, 08:52

31 марта в Киеве и Киевской области ожидается туман с видимостью 200-500 м.

Об этом сообщили в ГосЧС со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

Кроме того 31 марта днем в Винницкой, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской областях ожидаются порывы ветра 15-20 м/с.

В субботу синоптики прогнозируют осадки в большинстве регионов, кроме южных и восточных.

 

31 марта - 1 апреля в горах Ивано-Франковской и высокогорье Закарпатской областей из-за мокрого снега и дождя сохраняется значительная снеголавинная опасность 3 уровня.

Украинская правда
Темы: погода
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