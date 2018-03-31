МВФ вимагає від України перегляду ціни на газ

Міжнародний валютний фонд заявив, що Україна повинна виконувати обіцянки щодо погодження цін на газ з ринковими в рамках програми кредитування.

Про це повідомляє Reuters.

У МВФ нагадали, що у 2016 році Україна погодилася врегулювати ціни на газ на рівні зовнішніх ринкових ставок, проте невиконання урядом рішень заморозило кредитування від Фонду після двох останніх траншів у квітні 2017 року.

Зазначено, що в Україні поступово закривається вікно для проведення реформ, які підтримуються МВФ, на фоні проведення в 2019 році президентських і парламентських виборів. Поточна програма Фонду також закінчується в березні 2019 року.

Зараз Кабмін визначив цінову політику ще на два місяці в офіційній резолюції, опублікованій 30 березня.

"Ми вважаємо, що важливо, щоб ціни на газ, включаючи тарифи для домашніх господарств, визначалися ринком відповідно до реформ, які були реалізовані в 2016 році, і які були одним з основних досягнень процесу реформ в Україні в останні роки", - заявив представник МВФ в Україні Йоста Люнгман.

Він не коментував, як рішення уряду вплинуло на прогноз щодо наступного траншу кредиту, проте Фонд раніше дав зрозуміти, що регулювання цін на газ є ключовою вимогою для подальшого фінансування.

Як повідомлялося, 28 березня Кабінет міністрів продовжив спецзобов'язання "Нафтогазу" на продаж газу населенню, а також залишив незмінним тариф до червня 2018 року.

Підвищення цін на газ вимагає постанова Кабінету міністрів № 187 від 22 березня 2017 року, розроблена Міністерством економічного розвитку і торгівлі.

Так, відповідно до документу, вона розраховується на базі імпортного паритету (середня ціна імпортного газу за певний період — ЕП).

Уряд повинен був опублікувати цей показник ще 1 липня 2017 року. Замість цього 26 вересня 2017 року Кабмін протокольним рішенням відклав дату публікації на невизначений термін.

Відстрочити оприлюднення ціни вирішили до узгодження механізму її визначення з МВФ та Європейським енергетичним співтовариством. До публікації рішення ціна залишиться на поточному рівні — 4,942 тис грн за тисячу кубометрів без ПДВ.

За методикою, яка діє в даний момент, якщо за підсумками року є відхилення "плюс/мінус" 10%, ціна на наступний опалювальний сезон повинна переглядатися.

Нагадаємо, раніше у "Нафтогазі" пояснили, з чого складається ціна на газ для населення.

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Економічна правда