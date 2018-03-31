МВФ требует от Украины пересмотра цены на газ

Международный валютный фонд заявил, что Украина должна выполнять обещания по согласованию цен на газ с рыночными в рамках программы кредитования.

Об этом сообщает Reuters.

В МВФ напомнили, что в 2016 году Украина согласилась урегулировать цены на газ на уровне внешних рыночных ставок, однако невыполнение правительством решений заморозило кредитование от Фонда после двух последних траншей в апреле 2017 года.

Отмечено, что в Украине постепенно закрывается окно для проведения реформ, которые поддерживаются МВФ, на фоне проведения в 2019 году президентских и парламентских выборов. Текущая программа Фонда также заканчивается в марте 2019 года.

Сейчас Кабмин определил ценовую политику еще на два месяца в официальной резолюции, опубликованной 30 марта.

"Мы считаем, что важно, чтобы цены на газ, включая тарифы для домашних хозяйств, определялись рынком в соответствии с реформами, которые были реализованы в 2016 году, и которые были одним из основных достижений процесса реформ в Украине в последние годы", - заявил представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман.

Он не комментировал, как решение правительства повлияло на прогноз относительно следующего транша кредита, однако Фонд ранее дал понять, что регулирование цен на газ является ключевым требованием для дальнейшего финансирования.

Как сообщалось, 28 марта Кабинет министров продлил спецобязательства "Нафтогаза" на продажу газа населению, а также оставил неизменным тариф до июня 2018 года.

Повышение цен на газ требует постановление Кабинета министров №187 от 22 марта 2017 года, разработанная Министерством экономического развития и торговли.

Так, согласно документу, она рассчитывается на базе импортного паритета (средняя цена импортного газа за определенный период - ЭП).

Правительство должно было опубликовать этот показатель еще 1 июля 2017 года. Вместо этого 26 сентября 2017 года Кабмин протокольным решением отложил дату публикации на неопределенный срок.

Отсрочить обнародование цены решили до согласования механизма ее определения с МВФ и Европейским энергетическим сообществом. До публикации решения цена останется на текущем уровне - 4,942 тыс. грн за тысячу кубометров без НДС.

По методике, действующей в данный момент, если по итогам года является отклонение "плюс/минус" 10%, цена на следующий отопительный сезон должна пересматриваться.

Напомним, ранее в "Нафтогазе" объяснили, из чего состоит цена на газ для населения.

Читайте также: Бегущие по лезвию, или Чем закончился визит МВФ в Украину

Экономическая правда