Парубій пояснив свою "нову" квартиру у декларації

Голова Верховної Ради Андрій Парубій задекларував доходи за минулий рік у розмірі 733 тис. гривень, з яких 288,721 тис. - зарплата за основним місцем роботи, а 443,771 тис. - подарунки у негрошовій формі.

Згідно з е-декларацією Парубія за 2017 рік, окрім того 47,670 тис. грн. минулоріч заробила його дружина у Львівському національному університеті ім.І.Франка.

Також у декларації глави ВР з'явилася квартира площею 92,1 кв. м. у Львові вартістю 739, 585 тис. грн., право власності на яку він набув у грудні 2017 року.

Парубій задекларував право користуватися квартирою площею 41,58 кв. м, квартиру (21,6 кв. м) у Львові, житловий будинок (32 кв. м) і земельну ділянку площею 1130 кв. м у н.п. Уричі Сколівського району Львівської області - у власності дружини. Подружжя також має два автомобілі.

Окрім того у декларації Парубія - оренда номеру площею 50 кв.м у готелі "Київ".



У готівці спікер ВР має 340 тис. грн та 30,6 тис. доларів.

Коментуючи набуття права власності на квартиру, Парубій заявив, що це не новопридбана квартира, а та, в якій він вже багато років живе з родиною.

"Після одруження я весь час проживав з сім’єю разом зі своїм батьком в квартирі у Львові, над його квартирою переобладнав горище на окрему мансарду. Фактично, квартира та горище були окремими приміщеннями, але в документах значилися як 1 об’єкт нерухомості і було оформлене на батька та брата", - зазначив спікер ВР.

Парубій повідомив, що минулого року "вирішив навести лад у документах та оформити кожну квартиру як окрему".

"Відповідно я переоформив своє право власності на квартиру шляхом дарування від моїх близьких родичів, про що зазначено у моїй декларації", - пояснив він.

Спікер ВР заявив, що також задекларував готельний номер, у якому мешкає у Києві.



"Моїй дружині належить земельна ділянка у Львівській області площею 11 соток із будиночком на ній загальною площею 32 кв.м, а також квартира у Львові площею 21,6 кв.м. Також я задекларував родинну квартиру у Львові площею 41,58 кв.м, в якій хоч і не проживаю і не володію, але був там зареєстрований. У цій квартирі я не маю жодної частки власності, більш того – станом на зараз я уже виписаний з цієї квартири", - додав Парубій.

